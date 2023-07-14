İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Tarlalara önemli ölçüde hasar veriyor. Dikkatli olun” denildi.

Ayçiçeği ekili alanlarda Çayır tırtılı ile ilgili teknik personeller tarafından yapılan survey çalışmalarının devam ettiğinin de bilgisi verildi.

Çayır tırtılı ile mücadele edilmediğinde ise hızla yayıldığı aktarıldı.

Çayır tırtılının ayçiçeği, mısır, yonca, biber vb. birçok üründe yoğun zarar verebilmekte olduğunu söyleyen yetkililerce, “Bu nedenle üreticilerimizin; Tarlalarını sık sık kontrol etmeleri ve çayır tırtılı zararlısını tespit etmeleri halinde İlçe Tarım Müdürlüğümüze bilgi vermeleri ve kimyasal mücadele için bilgi almaları, ilaçlama öncesi bölgedeki arıcılara bilgi vermeleri gerekmektedir. Tabiatta bulunan 150 den fazla bitki türü, bu zararlının konukçusu olduğundan, bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçeklerini yemesiyle maddi zararı çok daha büyük boyutlara çıkabiliyor” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar, salgın yıllarında bitkileri tamamen yapraksız bırakabilirler. Doğal düşmanları bilinmemektedir. Bu zararlı ile mücadelede kültürel önlemler çok önemlidir. Bu önlemler; Sonbaharda tarlalar derin sürülmelidir. Böylece pupa kokonlarının bir kısmı derine düşmekte ve kelebek toprak yüzüne çıkamamaktadır. Bir kısım kokonlar ise toprak yüzünde kalarak kuşlara yem olmakta veya kış soğuklarından etkilenmektedir. İlkbaharda yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Böylece yabancı otlara bırakılmış yumurtalar ve larvalar yok edilmiş olur. Kültür bitkilerinde de yabancı ot mücadelesinin sürdürülmesi aynı faydayı sağlayacaktır. Yonca, tırfıl, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi de popülâsyonun kırılması bakımından önemli bir yöntemdir.” Melike Aslı Arslan