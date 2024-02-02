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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit harekâtı bölgesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınıp buradaki tedavisinin ardından evine getirilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erbek’i, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren evinde ziyaret etti.

Ziyarette Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erbek’e geçmiş olsun dileklerini ileten Elveren, “Askerlerimizle milletçe gurur duyuyoruz” dedi.

Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Gazi Erbek’e geçmiş olsun temennisinde bulunan Elveren, "Rabb'im gazimizi sağlığına en güzel bir şekilde kavuşmayı nasip eylesin. En güzel günler gazimiz ile olsun. Cenabıhak milletimizi, vatanımızı her türlü hainlerin ihanetinden, düşmanların saldırılarından, tuzaklarından muhafaza buyursun. Hainlerin ve düşmanların kurmuş olduğu hile, desise ve tuzakları bozsun, kendi başlarına çevirsin. Din görevlisi hocalarımıza münasip zamanlarda Kur'an-ı Kerim okumak, dua ve sohbet etmek üzere gazimizi ziyaret etmeleri talimatını verdik. Vatan müdafaasında fedakârca hizmet veren bütün güvenlik güçlerimize minnettarız” şeklinde konuştu.