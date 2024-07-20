Tokat’ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Yangın, 13.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Zafer Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatı katında başladı. İddiaya göre, bina altında bulunan ekmek fırınının bacasından çıkan alevler çatıya sıçradı. Rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın, çevredeki apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Dron ile görüntülenen yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından belirlenecek.