I. Dünya Savaşı sırasında dansçı kimliğiyle tanınan Mata Hari, Almanya için casusluk yaptığı iddialarıyla dünya tarihine geçen en ünlü figürlerden biri oldu. 7 Ağustos 1876'da Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde doğan ve asıl adı Margaretha Geertruida Zelle olan Mata Hari, "şafağın gözü" anlamına gelen ismiyle sahne alırken, bir yandan da devlet sırlarını taşıdığı öne sürülüyordu.

ALMANLAR İÇİN ÇALIŞTI İDDİASI

Fransız, İngiliz ve Rus subaylarından aldığı gizli bilgileri, masum mektuplar aracılığıyla Almanlara ilettiği belirtilen Mata Hari, bu faaliyetleri nedeniyle 1917'de Fransız yetkililer tarafından tutuklandı. En önemli delil, Madrid'den gönderilen ve kendi kodu H21 ile imzalanmış bir telgraftı. Madrid dönüşünde ele geçirilen 15.000 İspanyol pesetası tutarındaki çek ve daha önce aldığı 30.000 marklık senet de suçlamaların temelini oluşturdu.

Mahkemede bu paraların hediye olduğunu savunan Mata Hari, net deliller bulunamamasına rağmen casusluk suçundan idam cezasına çarptırıldı. 15 Ekim 1917’de, Paris yakınlarındaki Vincennes'de kurşuna dizilerek hayatını kaybetti.

HİKAYESİ VE EFSANELERİ

Zamanının yüksek sosyetesinde Mata Hari hakkında pek çok söylenti dolaşıyordu. Hindistan'da, Brahman bir din adamının kızı olduğu ve kutsal danslar öğrenerek Tanrı Siva'ya hizmet ettiği iddia ediliyordu. Ancak bu hikayelerin hiçbir gerçekliği yoktu; Mata Hari, 18 yaşında Hollanda'nın Leiden şehrinde öğretmen okuluna gitmiş ve daha sonra bir subayla evlenip Endonezya'ya yerleşmişti.

Paris'e yerleşmesinin ardından 1905 yılında Hint danslarını sahneye taşıyarak kısa sürede tanındı. Ancak Fransa’nın Almanya ile artan gerilimleri sonucunda casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve tarihe hem bir dansçı hem de bir casus olarak geçti.

SAMİRA EFENDİ VE MATA HARİ ŞARKISI

Mata Hari'nin hikayesi, yalnızca tarih sayfalarında kalmadı. 2021 yılında Azerbaycanlı şarkıcı Samira Efendi, Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Mata Hari" adlı şarkıyla ülkesini temsil etti. Bu şarkı, hem Azerbaycan'a hem de Samira Efendi'ye uluslararası üne kavuşmasını sağladı. Final aşamasına gelen şarkı, Mata Hari'nin hayatını yeniden dünya gündemine taşıdı.