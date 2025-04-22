CASPERLAR ÇETESİ NEDİR?

Casperlar, özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösterdiği öne sürülen bir suç grubu olarak anılıyor. Grup, genellikle genç üyelerden oluşuyor ve yüzlerini gizlemek amacıyla beyaz maske kullanmaları nedeniyle kamuoyunda “Casperlar” olarak adlandırılıyor.

Grubun, yasa dışı alacak tahsilatı, uyuşturucu ticareti, silahlı saldırılar ve tehdit gibi suçlarla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

DALTONLAR İLE YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Casperlar çetesi, son yıllarda Daltonlar olarak bilinen başka bir suç örgütüyle yaşadığı silahlı çatışmalarla gündeme geldi. İki grup arasında yaşanan gerilim, Elbistan’da öldürülen Hakan Çağlar olayıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Çağlar’ın Casperlar grubuna mensup olduğu, saldırının Daltonlar tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Bunun ardından İstanbul Şirinevler’de motosikletli kişilerce Ercan Kaptan ve iki kişiye düzenlenen silahlı saldırı da iki grup arasındaki husumetin şehir merkezlerine taşındığını gösterdi.

Yetkililer, bu tür olayların temelinde yasa dışı gelir paylaşımı ve bölgesel hâkimiyet mücadelesinin bulunduğunu değerlendiriyor.

HAMUŞ ATIZ KİMDİR?

Casperlar çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Hamuş Atız hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı. Güvenlik kaynaklarına göre, Atız daha önce Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olarak biliniyor. Zamanla bu yapıyla olan ilişkisini zayıflatarak kendi grubunu kurduğu, böylece Casperlar adıyla bağımsız bir yapılanmaya yöneldiği öne sürülüyor.

Atız’ın Mardin doğumlu olduğu tahmin ediliyor.

ŞEHİT POLİS MEMURU OLAYI VE AÇIKLAMA

2024 yılında polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesinin ardından, bu olaya dair sosyal medyada yer alan bazı iddialarda Atız’ın adı geçti. Ancak Hamuş Atız, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı ve olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Söz konusu açıklamada, “Adıma yapılan sahte paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

TEHDİT İDDİALARI VE ULUSLARARASI GÜNDEM

Atız’ın ismi, İtalyan vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar iddiasıyla da anıldı. Şikayetlere göre, ailenin dava sürecine müdahale edilmek istendiği ve “şikayetinizi geri çekmezseniz, yıkılan mezar değil eviniz olur” ifadelerinin kullanıldığı mesajlarda Atız’ın adının geçtiği ileri sürüldü.

YARGI VE GÜVENLİK SÜREÇLERİ

Güvenlik güçlerinin Casperlar çetesine yönelik çeşitli operasyonlar düzenlediği, bu kapsamda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Hamuş Atız’ın da bazı soruşturmalar kapsamında ifadelere konu olduğu, ancak hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı ifade ediliyor.