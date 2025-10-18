ODTÜ Fizik öğrencisi Ulaş Can Güleç, katıldığı bir kostüm partisinde sergilediği performans nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu.

Ulaş Can Güleç, 21 yaşında genç yaşına rağmen ismi son zamanlarda kamuoyunda ilgi çeken olaylarla gündeme gelmiştir.

Güleç, lisans eğitimini Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü'nde sürdürmektedir. Akademik geçmişiyle ilgili sınırlı bilgi bulunmasına rağmen, sosyal medyada aktif bir kullanıcı olduğu ve zaman zaman kamuoyunda tepki çeken içerikler paylaştığı görülmektedir.

Ulaş Can Güleç’in adı, 17 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan “Haymatlos” isimli eğlence mekânında düzenlenen bir kostüm partisiyle gündeme geldi. Görgü tanıklarının ve sosyal medya paylaşımlarının bildirdiğine göre, Güleç sahneye çarşaf giyerek çıktı ve “Ortadoğu’dan gelen gayet helal bir kadınım” ifadelerini kullandı.

Söz konusu performans, birçok kişi tarafından İslamî değerlere karşı saygısızlık ve doğrudan alay olarak yorumlandı. Özellikle çarşaf gibi sembolik bir kıyafetin mizah unsuru haline getirilmesi, muhafazakâr çevrelerde büyük tepki topladı. Olayla ilgili görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Güleç’in geçmişte de benzer içerikler paylaştığı öne sürüldü.