Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasının ardından gerçekleşen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgine göre, Emirgazi ilçesinden Karapınar ilçesine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 46 AEM 245 plakalı otomobil, aynı yönde devam eden Cumaali Pekince’nin kullandığı 42 JA 618 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Cumaali Pekince, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan A.Y. ise ağır yaralanarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.