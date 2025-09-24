Otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışmasının ardından her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta hasar gerçekleşirken, sürücüler araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine kısa zamanda 112 sağlık ekipleri, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.