Başkan Yardımcısı Dereli, “İktidar ve muhalefet vatandaşa vaadi. Her seçimde olduğu gibi yeni yüzlerle çıkacaklarını ifade ediyorlar. Evet bunun ne manaya geldiğini değerli halkımız çok iyi biliyor” dedi.

Dereli yaptığı açıklamada, “Saygı değer Halkımız şunu iyi bilir. İnsan akıllıdır, ihtiyatlı hareket eder. Elinin ısırıldığı bir deliğe ikinci kez elini sokmaz. Halkımız feraset sahibidir.Dar gelirlimizi, emeklimizi,dul ve yetimi ezdirmeyeceğiz diyenler. 2023 yılı Ocak ayı itibariyle 7 bin 500 lira alan emeklimizin alım gücü 4 bin 500 liraya gerilemiştir.Bunun sorumlusu muhalefetmi, yoksa yönetim eksikliğimi.Nerde kaldı adil paylaşım.Haktan adaletten ayrılmayacağız diyenler.Herşey eskisi gibi gitmeyecek, slogan var söylemlere diyoruzki.Evet herşey eskisi gibi gitmeyecek.Yeniden Refah Partisi ve genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyle, dengeleri değiştireceğiz. Halkımızın Menfaati,ülkemiz çıkarları doğrultusunda siyasi irademizi sahaya yansıtacağız.Yozgat Belediyesi. Halkımız ulaşım sorunu yaşıyor.Sayın Yozgat Belediyesi Yozgat’ın Mahallesi konumunda olan yerleşim yerleriyle, şehre ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz.Bu konuda halkımız, vatandaşlarımız hastane, market, banka, eczane ve benzeri bu ihtiyaçlarını nasıl gideriyor. Bu yerleşim alanındaki vatandaşlarımız,Şehir merkeziyle ulaşımını neyle sağlıyor.Mahalle statüsüne alınan üç köyden Sarıhacılı, Divanlı ve Azizlibağları.Azizlibağları mahallesi sakinleri en az hizmeti alan mahalle olduklarından,hatta belediye hizmetlerinden neredeyse hiçbir şekilde yararlanmadıklarını ifade ediyorlar.Azizlibağları mahalle sakinlerinin ifadesiyle,ne altyapımız ne kaldırımımız ne de yolumuz vardiye dert yanmakta.Azizlibağları Mahallemizle birlikte,Divanlı Mahallemiz ve Sarıhacılı mahallemizde sorunlar aynı.Yozgat’ın sorunlarına çare olacak,Halkımızla birlikte yönetmeye talibiz.Saygı değer Yozgatlılar gelin hep birlikte,Yozgat’ın sorunlarına çare olalım. 4 dönemdir Yozgat’ı yerelde yönetenlere dur diyelim. Şimdi Söz Yozgat Halkının diyelim.Geçmişte bir bürokratın ifadesiyle, Yozgat Milli Görüş Belediyeciliği ile buluşmadığı,Yozgat’ın giriş ve çıkışından hissediliyor ifadesi,beni duygulandırmıştı.Liderimiz sayın Fatih Erbakan: Bizim siyasetimiz dünyacı değil, ahiret öncelikli, ifadesiyle halka hizmetin, hakka hizmet bilinciyle hizmet üretmekteyiz.Kaynakmı,Ülkemizinde,Yerelde Yozgat’ımızın da hizmet için kaynağı vardır. Yeterki israf etmeyelim,yerli yerince kullanalım.Yeniden Refah Partisi olarak.Yozgat’ımızı Milli Görüş Belediyeciliği ile buluşturalım” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi