Çarpıcı Açıklamalar Yapan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan Kimdir

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan Eray Yazgan, spor camiasında önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Peki, Eray Yazgan kimdir, ne iş yapar ve nerelidir? İşte bu soruların yanıtları, Galatasaray camiasındaki kilit rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

ERAY YAZGAN KİMDİR?

20 Kasım 1975'te İstanbul'da dünyaya gelen Eray Yazgan, eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başlamış ve bu okulun 126. devre mezunu olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır.

ERAY YAZGAN NE İŞ YAPAR

Eray Yazgan’ın kariyeri, turizm sektöründe yarı zamanlı bir iş ile başlamış, ardından açıkhava reklamcılığı alanında uzmanlaşmıştır. 2000 yılında Kamera Reklam’da açıkhava reklam satış ve pazarlama kariyerine adım atan Yazgan, News Outdoor'da yönetici olarak görev almış ve 2007-2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğü'nü yürütmüştür. Bu dönemdeki başarıları, iş dünyasında saygın bir konuma gelmesini sağlamıştır.

ERAY YAZGAN NERELİDİR?

İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, kariyerine ve eğitimine bu şehirde başlamış ve İstanbul Üniversitesi'nde aldığı eğitimle kariyerine yön vermiştir. Galatasaray camiasında önemli bir yere sahip olan Yazgan, spor sektöründeki deneyimiyle dikkat çekmektedir.