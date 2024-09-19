“Capri-Sun İsrail malı mı? Capri-Sun Türk malı mı? Capri-Sun hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Kraft Heinz, birleşme öncesinde İsrail'de ürün yelpazesini genişletme çalışmaları yapmış, ancak 2010 yılından bu yana İsrail'deki operasyonlarına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Şirket, birçok uluslararası boykot listesinde yer almasına rağmen, İsrail'de üretim faaliyeti yürüttüğü veya Yahudi fonları tarafından desteklendiğine dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Kraft Heinz'in en büyük hissedarı Berkshire Hathaway olduğu için boykot listelerine dahil edilmiştir. Öte yandan, Kraft Heinz'in Türkiye'de 100 milyon dolarlık bir üretim yatırımı bulunmaktadır.