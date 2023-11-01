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Capri Sun İsrail malı mı? Capri Sun hangi ülkenin? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuyla ilgili detaylar:

Capri Sun, İsrail malı değil, aslında Almanya merkezli bir üründür. Capri Sun, Almanya merkezli Wild şirketi ve Hans-Peter Wild'ın özel bir şirketi olan İsviçre'deki Capri Sun Group Holding tarafından üretilen meyve suyu konsantresi markasıdır. Dolayısıyla, Capri Sun Almanya ve İsviçre kökenli bir üründür ve İsrail ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.