Yozgat’ın kültürel miraslarından biri olan 199 yıllık Başçavuş Çifte Hamamı, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından tekrar ziyarete açıldı.

1825 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’in Başçavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet Ağa tarafından inşa edilen bu tarihi hamam, halk arasında “Yanan Hamam” olarak biliniyordu.

Hamam, 1970’li yıllarda kazan dairesinde meydana gelen bir yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti ve bu olayın ardından "Yanan Hamam" adını almıştı. Ancak, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen titiz restorasyon çalışmaları sayesinde, Başçavuş Çifte Hamamı eski ihtişamına yeniden kavuştu.

Restorasyon sürecinde, hamamın özgün mimarisi titizlikle korunarak gerekli onarımlar yapıldı. Artık hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin kullanımına sunulan tarihi yapı, Yozgat’ın kültürel ve turistik değerine önemli katkılar sağlayacak.

Yozgat Valiliği, proje sürecinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili Bakanlar, milletvekilleri, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.