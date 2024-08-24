Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Başıbüyüklü köyü yakınlarında bulunan peri bacası, yörede "Şahna Kayası" olarak biliniyor. Bu ilginç ismin arkasındaki efsane ise bölgenin tarih ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

Efsaneye göre, Osmanlı döneminde buğday hasadı zamanı, köylerde vergi toplayan kişiye "şahna" denirmiş. Bu vergi, "aşar vergisi" olarak bilinirken, toplanan miktara ise "öşür" denirmiş. Şahna, vergi toplama görevini üstlenmiş ve köylüler, bu süreçte şahna ve yardımcılarına büyük bir titizlikle yemek hazırlarmış. Hasat mevsiminde, köylüler kendi çocuklarına yediremedikleri yiyecekleri bile şahna ve ekibine sunarmış.

Bir gün, köylüler vergi toplayan şahna için yemek hazırlamak istemiş, ancak o gün yağmur nedeniyle yemek pişirmek için gereken tezekler ıslanmış ve köylüler yemek yapamaz hale gelmiş. Bu sırada, ünlü avcı Çapanoğlu, Başıbüyüklü köyü civarlarında şahiniyle avlanıyormuş. Çapanoğlu, şahinine bir piliç vermek istemiş ve bunun için köydeki bir kadından yardım istemiş. Kadın, “Piliç bulsam şahna yediririm” demiş. Bu durumu öğrenen Çapanoğlu, şahna ve ekibine karşı duyduğu öfkeyle peri bacasına şahnanın asılmasını emretmiş. O zamandan beri, bu peri bacasına "Şahna Kayası" adı verilmiş.