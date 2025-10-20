Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Canva'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar bu sabah saatlerinden itibaren uygulamaya girişte sunucu hatası alıyor.

Canva Çöktü Mü?

Online grafik tasarım uygulaması olarak yola çıkan ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan Canva'da kullanıcılar bugün erişim sorunu yaşıyor. Canva kullanıcıları hesaplarına girmek istediklerinde sunucu hatası alıyor.

Canva Çöktü Mü, Neden Çalışmıyor?

Canva'ya girmeye çalışan kullanıcılar "500: Sunucu hatası meydana geldi. Bu durum bizim tarafımızda bir sorun oluştuğu anlamına geliyor." uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

Söz konusu hata Canva'dan kaynaklı olduğu için kullanıcıların yapabilecekleri bir şey bulmuyor. Canva'nın sunucu sorununu halletmesinin ardından uygulamanın tekrar kullanıma açılacağı ifade ediliyor.