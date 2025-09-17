Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve eşi Dilek Canpolat, ilçede çeşitli kurum ve dernekleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Kaymakam Canpolat ve eşi, Sorgun Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Kurum yetkililerinden yürütülen faaliyetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan çift, üretilen el emeği ürünleri detaylı şekilde inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Canpolat çiftine Halk Eğitim Merkezi ürünlerinden hediye takdim etti. Ziyaret, Kaymakam Canpolat’ın kurum yöneticileri ve çalışanlarına kolaylıklar dileyerek sona erdi.

Kaymakam Canpolat ve eşi, Sorgun Bilim Sanat Merkezini ziyaret etti. Kurum yetkililerinden yürütülen faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi alan çift, atölye, derslik ve diğer birimleri yerinde inceledi. Canpolat, ziyaret sırasında çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaymakam Canpolat ve eşi, Sorgun Engelliler Umut Derneği Hobi Evini ziyaret ederek, özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya geldi. Canpolat, etkinliklerin toplumsal sorumluluk ve hassasiyeti artırmasını, engelli vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini temenni etti. Dernek yetkilileriyle sohbet eden Kaymakam, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Canpolat ve eşi, Kaymakamlık personeli Fatih Saraç’ın sanat atölyesini de ziyaret etti. Atölyedeki el emeği eserleri yerinde inceleyen Canpolat, Saraç’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek kolaylıklar diledi.