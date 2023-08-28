Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Yukarıbozan köyü mevkiindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Köye yakın bir alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, orman, AFAD, belediye, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen 4 helikopter ise alevlere havadan müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. İHA