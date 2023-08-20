Kaza, Karga köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan R.Ç., D.N.Ç., T.T., A.Ö., Ş.T., A.U. ve O.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen T.T. ise ambulans helikopter ile Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA