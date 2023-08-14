Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Kuşhane Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 ABD 434 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan N.A. (40), O.E.A. (12), İ.D. (13), F.A. (16) G.D. (35) ve B.D yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA