Cani Yozgatlı Çıktı!

Aleyna Çakır’ın ölümünde adı sıkça geçen Ümitcan Uygun, Esra Hankulu davasında aldığı 10 yıl hapis cezası ile gündemde olamaya devam etmişti. Daha sonra Müge Anlı'nın programında da tekrar ele alınan Uygun, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Ümitcan Uygun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Uygun’un hayatı ve hakkında bilinen detaylar…

ALEYNA ÇAKIR’IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELDİ

Ümitcan Uygun, kamuoyunun dikkatini ilk kez Aleyna Çakır (Sema Esen) davasıyla çekti. 21 yaşındaki Çakır, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Uygun, Çakır’ı bayıltana kadar dövdüğü videonun sosyal medyada yayılmasıyla tepki topladı. Ailesi Yozgat Yerköy’den olan Ümitcan Uygun, Ankara'da yaşıyor ve ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

Annesi Gülay Uygun’un dağlık bir bölgede başından vurulmuş halde ölü bulunması da, Uygun ailesiyle ilgili dikkat çeken bir diğer olay olarak hafızalara kazındı. Gülay Uygun’un bıraktığı intihar notu, olayın intihar olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

ESRA HANKULU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Ümitcan Uygun'un ismi, Aleyna Çakır olayının ardından Esra Hankulu’nun ölümüyle gündeme gelmişti. 25 yaşındaki Hankulu, Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu. Olay sonrası Ümitcan Uygun, Hankulu ile o gece birlikte olduğu iddiaları üzerine gözaltına alındı.

Uygun, savcılık ifadesinde Esra Hankulu'nun ölümüne dair bir ilgisinin olmadığını, sabah saatlerinde evden ayrıldığını iddia etti. Hankulu’nun arkadaşları Furkan G. ve Dilan C., Hankulu’nun o gece Ümitcan Uygun’la birlikte olduğunu ve ölümünün hemen ardından ambulans çağırdıklarını söyledi.

YARGILAMA VE 10 YIL HAPİS CEZASI

Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin açılan davada Ümitcan Uygun, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı. Mahkeme, Esra Hankulu'nun kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu öldüğünü belirterek, Uygun’a "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık Uygun’un tutukluluğunun devamına karar verilirken, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında delilleri karartma suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalar devam ediyor.

ÜMİTCAN UYGUN'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Uygun, Aleyna Çakır olayı sonrasında sosyal medyada yaptığı gösterişli paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti. Elindeki büyük miktarlardaki paralarla, lüks araçlarla verdiği pozlar büyük tepki topladı. Uyuşturucu madde kullandığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine de Uygun, 10 Ocak'ta gözaltına alınarak "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını özendirmek" suçlamasıyla tutuklandı, ancak 17 Temmuz’da tahliye edilmişti.

ÜMİTCAN UYGUN’UN GELECEĞİ VE YARGI SÜRECİ

Ümitcan Uygun’un adı, hem Aleyna Çakır hem de Esra Hankulu’nun şüpheli ölümleriyle anılmaya devam ediyor. Uygun’un aldığı 10 yıl hapis cezası, kamuoyunda geniş yankı buldu. Yargı süreci ve ceza indirimi olmaması, mahkemenin ağırlaştırıcı unsurları dikkate aldığını gösteriyor. Kamuoyunun ilgisi ve Ümitcan Uygun’a yönelik eleştiriler ise sosyal medyada ve haber programlarında tartışılmaya devam ediyor.