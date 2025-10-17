1492 yılında Dulkadiroğulları Beyliği’nin önemli isimlerinden Şahruh Bey tarafından inşa ettirilen Şahruh Bey Mescidi’nden geriye yalnızca batı yönündeki minare kaldı. Caminin kendisi yıllar içinde yıkılırken, bu tarihi minare titizlikle korunarak günümüze kadar ulaştı. Bugün aynı alanda farklı dönemlerde yapılan üç yeni minare ile birlikte toplam dört minare bulunuyor.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde mimari yapıları birbirinden tamamen farklı olan minareler dikkat çekerken, özellikle Şahruh Bey’e ait orijinal minare tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Kare kaideli ve yuvarlak gövdeli olarak inşa edilen minarenin tuğla işçiliği, şerefeye kadar olan bölümü ve klasik konik külahı dönemin mimarisini yansıtıyor. Tarihi kaynaklara göre Şahruh Bey’in yaptırdığı iki minareli mescitten günümüze yalnızca bu minare ulaşabildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yıkılan mescidin yerine yeni bir cami ve ona ait bir minare daha yapıldı. 1990’lı yıllarda bu cami de yıkılarak, yerine iki minareli yeni bir cami inşa edildi. Böylece aynı cami alanında farklı dönemleri yansıtan toplam dört minare ortaya çıktı. Yapılan çevre düzenlemeleriyle birlikte cami alanı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Farklı yükseklik ve mimari detaylara sahip minareler, adeta geçmişten bugüne bir zaman yolculuğu yaşatıyor. Bölge halkı da tarihi yapıya sahip çıkıyor.



İlçe sakinlerinden Abdullah Karabulut, "Burası tarihi bir eserimiz. Mevcut cami yıkıldı ama tarihi eser olduğu için minare kaldı. Gelen giden turistler fotoğraflarını çekiyorlar" diyerek tarihi yapının önemine dikkat çekti.



Ayhan Özyurt ise, "Çandırlı olarak sahip çıkıyoruz. Gelenler fotoğraflarını çekiyor, bakımı yapılıyor. Çandır’da birkaç yapı daha var; köprü, cami, minare. Biz de sahip çıkıyoruz" dedi.