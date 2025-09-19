19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçede ikamet eden gaziler, İlçe Müftüsü Ali Demir, İlçe Vaizi Adnan Yıldız ve Din Görevlisi Halil İhsan Tercan tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Ziyarette Müftü Ali Demir, “Gazilik, vatan ve millet uğruna canını ortaya koyan kahramanlarımızın taşıdığı en yüksek şeref ve onurlardan biri. Gazilerimizin milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin canlı şahidi. Onların fedakârlıklarıyla vatan sevgisinin ve iman gücünün en güzel örneğinin gösterildi. Rabbimizden, tüm şehitlerimize rahmet, ahirete göçen gazilerimize mağfiret, hayatta olan gazilerimize ise sağlık, huzur ve afiyetler dilerim” dedi.