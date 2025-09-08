Çandır ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, İlçe Müftüsü Ali Demir’in riyasetinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlere İlçe Vaizi Adnan Yıldız ile din görevlileri Halil İhsan Tercan ve Veysel Dağdip katıldı.

Esnaf Ziyareti Gerçekleştirildi

Ziyaretlerde, esnafa gül taktim edilirken Peygamber Efendimizin (s.a.s.) hayatını anlatan kitaplar hediye edildi.

Esnaf Ziyareti Gerçekleştirildi 2

Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, boyu kaç, kilosu ne kadar?
Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, boyu kaç, kilosu ne kadar?
İçeriği Görüntüle

İlçe Müftüsü Ali Demir, “Peygamber Efendimizi (s.a.s.) temsil eden gül takdim edildi ve O’nun mübarek hayatını anlatan kitaplar esnafa sunuldu. Samimi sohbetler eşliğinde Mevlid-i Nebi Haftası’nın anlam ve önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Rabbimizden, bizleri Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) yolundan ayırmamasını, birlik ve beraberlik içinde daha nice Mevlid-i Nebi Haftaları’na eriştirmesini niyaz ediyoruz” dedi.

Muhabir: Alpaslan Demir