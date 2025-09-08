Çandır ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, İlçe Müftüsü Ali Demir’in riyasetinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlere İlçe Vaizi Adnan Yıldız ile din görevlileri Halil İhsan Tercan ve Veysel Dağdip katıldı.

Ziyaretlerde, esnafa gül taktim edilirken Peygamber Efendimizin (s.a.s.) hayatını anlatan kitaplar hediye edildi.

İlçe Müftüsü Ali Demir, “Peygamber Efendimizi (s.a.s.) temsil eden gül takdim edildi ve O’nun mübarek hayatını anlatan kitaplar esnafa sunuldu. Samimi sohbetler eşliğinde Mevlid-i Nebi Haftası’nın anlam ve önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Rabbimizden, bizleri Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) yolundan ayırmamasını, birlik ve beraberlik içinde daha nice Mevlid-i Nebi Haftaları’na eriştirmesini niyaz ediyoruz” dedi.