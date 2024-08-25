Bu kapsamda, Çandır ilçesinin 2023 yılı nüfusu da açıklandı. Yozgat’ın önemli ilçelerinden biri olan Çandır, yıllar içerisindeki nüfus değişimleriyle dikkat çekiyor.

TÜİK verilerine göre, Çandır ilçesinin 2023 yılı itibarıyla nüfusu 4 bin 434 olarak belirlenmiş durumda. Bu veri, ilçenin nüfusunun önceki yıllara göre nasıl bir seyir izlediğini gösteriyor. Özellikle son yıllarda nüfusta gözlenen değişimler, bölgenin demografik yapısı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

2019 yılında Çandır ilçesinin nüfusu 4 bin 450 olarak kaydedilmişti. Ancak bu rakam, takip eden yıllarda bir azalma gösterdi. 2020 yılında nüfus 4 bin 381’e geriledi, 2021 yılında ise bu azalma devam ederek 4 bin 240 olarak açıklandı. 2022 yılında da düşüş trendi sürmüş ve nüfus 4 bin 227 olarak belirlenmişti.

Ancak 2023 yılı itibarıyla Çandır ilçesinde bir değişim gözlemlendi. Nüfus, önceki yıllara göre bir artış gösterdi ve 4 bin 434 olarak tespit edildi. Bu artış, ilçenin nüfus yapısındaki olumlu gelişmeleri ve yerel düzeydeki büyüme eğilimlerini yansıtıyor.

Çandır’ın nüfus verilerindeki bu değişiklikler, bölgenin ekonomik ve sosyal dinamiklerine dair ipuçları sunuyor olabilir. Nüfus artışı, bölgedeki yaşam standartları, göç hareketliliği ve yerel hizmetlerin talep düzeyi gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla, Çandır’ın bu yılki nüfus artışı, hem yerel yönetimler hem de bölge halkı için dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.

TÜİK’in yayımladığı veriler, Çandır gibi ilçelerin demografik trendlerini takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu veriler, aynı zamanda bölgesel planlama ve yatırım kararlarının şekillendirilmesinde de önemli bir rol oynayabilir.