Çandır Müftüsü Ali Demir, yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Camilerde devam eden kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Müftü Ali Demir, çocuklarla sohbet etti.

Kurslarla ilgili yetkililerden bilgi alan Müftü Demir, emeği geçen hocalara teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili müftülük sosyal medya hesabından şu bilgilere yer verildi: “İlçe Müftümüz Sayın Ali Demir, camilerimizde devam eden Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden, oyunlar oynayan ve nasihatlerde bulunan İlçe Müftümüz Ali Demir, kurslara emeği geçen hocalarımıza da teşekkür etti.”