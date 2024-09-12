Okul çevrelerinin daha güvenli olması için çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Çandır Kaymakamlığı, “Okullarla ilişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılmasına dair alınan karar; Yozgat il sınırları içinde kamu düzeninin sağlanması, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurtları, okullar (ilkokul, ortaokul, lise) ve okul pansiyonları (ortaokul-lise) çevrelerinde şiddetin önlenmesi, okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel, gürültü, kavga, taciz ve benzeri olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan boşta gezen kişilerin okul çevresini mesken tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilere gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi yönlendirmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır” dedi.

KARARIN KAPSAMI

Karar 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi Yozgat il sınırları içinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeydeki okulları, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurtları ve ortaokul ile lise pansiyonlarının bahçesini ve çevresini kapsar.

GENEL ESASLAR

Yozgat il sınırları içinde bulunup eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeydeki okullar, ortaokul ve liselere bağlı pansiyonlar, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurtlar bahçesi ve çevresinde;

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler hariç, öğrenci olmayan, kurumla ilişiği bulunmayan şahıs yada şahısların mazereti olmaksızın bulunmasına izin verilmeyecektir.

Öğrencileri şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal, bedensel ve cinsel yönde etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korumak için okul, pansiyon ve yurt ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen, alkollü ve durumundan şüphelenilen kişilerin uzaklaştırılarak mekân tutmaları önlenecektir.

6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçakların; kişilerin üzerlerinde taşımasına veya yanlarında bulundurmasına izin verilmeyecektir.

Seyyar satıcıların, gıda ve benzeri ürünlerin satışını yapmaları engellenecektir.

Cadde ve sokaklarda modifiyeli araç, abartı egzoz, alkollü araç kullananlara yönelik denetimler yapılacak gerekli idari işlemleri uygulanacaktır.

İnternet ve elektronik oyun salonlarının ders saatlerinde öğrenci bulundurmasına, ders saatleri dışında yaş sınırlamalarına uyulmamasına, çocukların gitmesinin yasak olduğu kafe, bar, kıraathane, kahvehane ve umumu açık yerlere alınmasına, izin verilmeyecektir.

İl Trafik Komisyonunun 24/11/2023 tarih ve 2023/08 Sayılı Kararı ile Kınalı Hasan Kız Yurdu öğrenci girişinin olduğu Gelibolu Sokak ve Kafeler önü Kınalı Hasan Caddesi gidişli-gelişli park yasağı kararı alınmış, alınan karara istinaden bu cadde ve sokağa araç parkı yaptırılmayacak olup; kararı ihlal edenler hakkında gerekli idari işlem uygulanacaktır.