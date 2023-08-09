Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Belediye tesislerinden üretime başlayan Mantarlar, tüketim pazarlarına sevk edilmek için hazırlandığını söyledi.

Başkan Örgün, Yaz mevsiminin istiridye mantarı Çandır Belediyesi'nin tesislerinde üretilmeye başladığını ifade etti.

İSTİRİDYE MANTARI NEDİR?

İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus), kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı ve benzeri birçok isimlerle bilinen doğada yetişebilen ve yenilebilen mantar türlerinden bir tanesidir. İsmini aldığı gibi, doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen bir mantar türüdür. İstiridye şeklinde olması nedeniyle "istiridye mantarı" ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesidir. Hoş bir koku ve damak tadına sahip olan istiridye mantarı, özellikle son yıllarda Türkiye’de ilgi görmüş, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep yaratmıştır. İstridye mantarı türleri, tamamen organik ortamlarda hiçbir kimyasal madde ve gübre kullanılmadan yetiştirilmesi ile güvenilirliğini diğer mantarlardan bir kat daha fazla artırmaktadır. Kültürü yapılan, ülkemiz koşullarına daha uygun olan istridye (kayın) türü mantarlar hastalık ve zararlılara karşı dayanımı, besin değerinin diğer kültür mantarlarından daha yüksek olması, üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmaması üretimin güvenli ve steril olmasını sağlamaktadır. Doğal antibiyotik özelliklerine sahip olan İstiridye mantarı (selvi mantarı), birçok kanser türünün ve alzheimer hastalarının tedavisinde yurt dışında kullanılmaktadır.

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Et ve baklagillere eşdeğer protein içeriğine sahip bulunan İstiridye Mantarı, insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi tüm mineral tuzlar sığır ve tavuk etinde bulunanların iki katı düzeyindedir.

Tüm mantar türleri içerisinde en yüksek B1 ve B2 miktarına sahip

Sebzelere nazaran 5-10 kat daha fazla" niasin" içeriyor

Karaciğer hariç tüm et ve sebzelerden daha fazla "folik asit" içeriyor.

Azeker ve tansiyon sorunu olanlara tavsiye ediliyor

Düşük nişasta, yağ ve kalori içerdiği için obezite, şeker ve hipertansiyon hastalarıyla, çok az sodyum içermesinden dolayı nefrit ve kalp rahatsızlığı olanlar için tavsiye ediliyor.

Tokyo ve Michigan üniversiteleri bilim adamlarının yaptığı araştırma sonuçlarına göre düzenli olarak tüketildiklerinde hastalıklara karşı vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Yenilenebilir mantar türleri içerisinde sadece istiridye mantarı, kandaki kolestrol seviyesini düşüren " Lovastatin" adlı etken maddeyi içeriyor.

Kan dolaşımını düzenliyor ve damar tıkanıklıklarını önlüyor

Tansiyona iyi geldiği doktorlar tarafından belirtiliyor.

İstiridye mantarının kolestrolü düşürücü özelliği tüm tıp dünyasında kabul görmektedir. Yağ oranı yok denecek kadar az olan bu tür mantarlar en sağlıklı diyet listelerinin başını çekmektedir.

İstiridye mantarının bağırsakların daha düzenli çalışmasına büyük katkısı vardır.

İçerisinde bulunan "Lentinian" adı verilen maddenin tümörleri azalttığı belirtilmektedir.

Damar sertliği, Beyin Kanamaları ve enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Düzenli tüketimi ile çocukların gelişiminde büyük katkıları vardır.

Yüksek miktarda C ve D vitaminleri içermektedir.

Bu özel mantar (Pleurotus ostreatus) çeşidi, içerisindeki zengin besin değerleri sayesinde, yurt dışında birçok doktor tarafından tedavi amaçlı olarak hastalarına önerilmektedir. Alpaslan Demir