Sözleşme ile alakalı bir açıklama yapan Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün; “Sosyal gelişmeyi destekleme programı destek almaya hak kazanan, TR72/23/SOGEP-Y3/001 referans numaralı Çandır’da Ürettiğimiz Freeze Dry ile kurutuyoruz başlıklı projede alınacak ekipmanlar, projenin tamamlanmasının ardından asgari 5 yıl süre ile kurumumuza ait olacaktır. "Haydi bismillah" dedik ve yeni projemizi sunduk. Yeni bir yatırım, Üretim, İstihdam ve kesintisiz hizmet üretebilecek bir kurum haline dönüşümü, gelişimi sağlayabilmek niyetiyle imzamızı attık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir