Çandır Belediye Başkanı Ertan Eroğlu ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Murat, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, bölgedeki tarım faaliyetleri ve pancar üretimine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette karşılıklı teşekkürler dile getirildi.

Başkan Hüseyin Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Çandır Belediye Başkanı Eroğlu ve MHP İlçe Başkanı Murat da nazik ev sahipliği için teşekkür etti.