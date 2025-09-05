Çandır Araç Filosunu Güçlendirdi

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen Hidromek marka kazıyıcı yükleyici kepçe belediyeye teslim edildi.

Çandır Belediye Başkanı Ertan Eroğlu, yeni aracın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Belediyemize hibe olarak kazandırılan kepçenin tahsisini yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef Bey’e canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm emeklerimiz, her şeyin en iyisine layık olan Çandır ve Çandırlı vatandaşlarımız içindir.”

Yeni kepçenin belediye hizmetlerinde önemli kolaylık sağlayacağını belirten Eroğlu, Çandır’ın gelişimi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.