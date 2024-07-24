Son dönemde, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat’ın yakın arkadaşı olan Canan Toprak, merak edilen bir isim haline geldi. Sosyal medya üzerinden sık sık Dilan Polat ile ilgili açıklamalarda bulunan Toprak, Polat’ın suçsuz olduğunu savunmuş ve iddialara karşı çıkmıştır. Peki, Canan Toprak kimdir, kaç yaşındadır ve ne iş yapmaktadır? İşte detaylar:

CANAN TOPRAK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

1988 doğumlu olan Canan Toprak, İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve aslen Kastamonuludur. 35 yaşındaki Toprak, 2009 yılında evlenmiş ve 2014 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi olan Toprak, boşandığı eşinin kimliği hakkında bilgi paylaşmamıştır. Şu anda bir sevgilisi olduğu bilinen Canan Toprak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla dikkat çekmektedir.

CANAN TOPRAK NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Canan Toprak, aynı zamanda kendi markası olan Canan Toprak Collection ile iş dünyasında da yer almaktadır. Türkiye genelinde 20 şubesi bulunan markanın, Londra, Dubai, Berlin, New York, Paris ve Los Angeles gibi şehirlerde de şubeleri bulunmaktadır. Instagram’da 146 bin takipçisi bulunan Toprak, bir dönem birçok ünlü ismin güzellik danışmanlığını da yapmıştır.

CANAN TOPRAK NERELİDİR?

İstanbul doğumlu olan Canan Toprak, köken olarak Kastamonuludur.

Dilan Polat ve diğer fenomenlerle ilgili yürütülen soruşturmalar, MASAK, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir. Canan Toprak’ın sosyal medyadaki etkisi ve açıklamaları, bu süreçte dikkatle izlenmektedir.