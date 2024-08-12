Sakarya Adliyesi'ndeki zabıt katibi görevinden ayrılarak Yalova Üniversitesi'nde yeni bir kariyer yolculuğuna adım atan Canan Porgalı'nın hızlı yükselişi dikkatleri üzerine çekti. Yalova Üniversitesi'nde kısa süre içinde iki önemli atama gerçekleştiren Porgalı'nın bu hızlı terfisi, çevresinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Canan Porgalı, Sakarya Adliyesi'ndeki zabıt katibi görevinden Yalova Üniversitesi'ne geçiş yaptıktan sonra, 4 Mart'ta Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri olarak atanmıştı. Sadece 5 gün sonra, 9 Mart'ta ise Rektörlük Hukuk Müşavirliği'nde şef olarak göreve başlamıştı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri kadrosuna 4 Mart 2022 tarihinde atanmış olan Canan Porgalı, 9 Mart 2022 tarihi itibarıyla Hukuk Müşavirliği'nde Şef olarak göreve başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu hızlı yükseliş, Porgalı'nın yetenekleri ve adaptasyon becerileriyle göz doldurduğunu ortaya koyuyor.