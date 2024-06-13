Son zamanlarda Sandokan projesiyle dikkatleri üzerine çeken ve uzun bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını kapattı.

Erkenci Kuş, Dolunay ve İnadına Aşk gibi projelerle tanınan Yaman, şu sıralar Gossip Girl dizisiyle bilinen Ed Westwick ile Sandokan projesinde yer alıyor. Oyunculuğu ve yaşam tarzıyla sıkça gündeme gelen Yaman, Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

'Sosyal medyadan uzaklaşmak istiyor' iddiası

Oyuncu, sosyal medyanın faydasını görmek yerine zararını hissettiği iddiasıyla 11 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı. Yaman'ın yaptığı işlerindeki konsantrasyonunu da etkilememesi için sosyal medyadan uzaklaştığı da iddia edildi. Oyuncu Can Yaman, Bay Yanlış dizisinin finalinden ardından kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.