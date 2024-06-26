Can Kıraç, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biridir ve Koç Holding'in gelişiminde büyük rol oynamıştır. Uzun yıllar boyunca Koç Holding'de çeşitli pozisyonlarda görev yapan Kıraç, aynı zamanda birçok sosyal ve eğitim kurumunda da aktif olarak yer almıştır.

Koç Holding'in kuruluşunda önemli pay sahiplerinden olan iş insanı Can Kıraç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıraç, holding bünyesinde otomotiv grup başkanlığı ve icra komitesi üyeliği görevlerini yürütmüştü.

97 yaşında hayatını kaybeden Can Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

CAN KIRAÇ KİMDİR?

Can Kıraç, 22 Mayıs 1927 yılında Ankara'da Etimesgut'ta dünyaya geldi.

Kıraç eğitim hayatını ise, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı.

1987-1993 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği yapan Kıraç, iş hayatındaki başarıları ve yazarlık kariyeri ile de dikkat çekti.

Koç Holding, Otokoç, Egemak, Koç Ticaret gibi kuruluşlarda yöneticilik yapan Kuraç, 1954 yılında hayatını birleştirdiği eşi İnci Atav Kıraç'ı 2019 yılında kaybetmişti.

Can Kıraç, iş hayatına 1950 yılında Koç Ticaret'in otomobilcilik şubesinde başladı. 1957 yılında Egemak şirketinde genel müdürlüğe yükseldi. 1963 yılında Koç Holding'in kurucuları arasında yer aldı ve 1982 yılında Otomotiv Grubu'nun başkanlığına getirildi. 1987 yılında holdingin idari komitesi başkanı oldu ve 1991 yılında emekli oldu.

1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayan Kıraç emekli olmuştu.

Kıraç'ın "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" (1995), "Anılar Olaylar" (2004) ve "Kolajlı Taşlamalar" (2004) başlıklı kitapları yayımlandı. 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe layık görülen Kıraç, 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı ile onurlandırıldı.

Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda da önemli rol oynayan Kıraç, birçok sosyal ve eğitim kurumunda aktif görevlerde bulundu.

Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

CAN KIRAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Henüz resmi bir açıklama gelmese de yaşına bağlı olarak Can Kıraç'ın son günlerde eski zamanlarından uzak olduğu biliniyordu.