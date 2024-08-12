Can Kıraç’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Can Kıraç kimdir? İşte detaylar…

CAN KIRAÇ KİMDİR?

Eskişehir doğumlu Can Kıraç, eğitim hayatına Koç Lisesi'nde başlamış ve burada ortaokul ile lise eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul’da Endüstri Mühendisliği bölümünde sürdüren Kıraç, yüksek öğrenimini Londra'da European Business School'da (EBS) International Business üzerine yaptığı master ile tamamlamıştır.

Kıraç, eğitim hayatının ardından Kıraç Group şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunarak iş dünyasında önemli bir deneyim kazanmıştır. Can Kıraç, Kıraç Elektrik'in Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.