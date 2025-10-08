Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde meydana gelen trafik kazalarında vatandaşımız hayatlarını kaybediyor, ocaklara ateş düşüyor” denildi.

Yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin trafik güvenliğini sağlamak için yürüttüğü denetim ve alınan önlemlerin kesintisiz şekilde devam edeceği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, kazalara yol açan başlıca etkenler sıralanarak vatandaşlar uyarıldı: “Trafik kazalarına sebebiyet veren etkenlerin başında aşırı hız, alkollü araç kullanımı, seyahat esnasında telefon veya diğer elektronik cihazların kullanımı ile kırmızı ışık ve diğer trafik kural ihlalleri gelmektedir. Bu gibi basit önlemlerle, trafik kazalarının olumsuz etkilerinden korunabiliriz.”

Açıklamada, özellikle emniyet kemeri ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımının önemine dikkat çekilerek, yaralanma ve ölümlerin önlenmesinde vatandaşların sorumluluk almasının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı: “Yaralanmaları ve ölümleri azaltmak için mutlaka emniyet kemerimizi ve diğer koruyucu ekipmanlarımızı takalım ve trafik kurallarına uyalım. Emniyet güçlerimizin çabalarına destek olmak, hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım ki trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.”

Valilik açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı; “Trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor. meydana gelen kazaların büyük bir kısmının, tek taraflı, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama, alkollü araç kullanma ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında, huzur ve güvenliğimizin teminatı olan emniyet ve jandarma güçlerimiz, ilimiz genelinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Amacımız, ceza kesmek değil, can kayıplarını önlemek ve trafikte huzurlu bir ortam sağlamaktır. Trafik kurallarına uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, görevli arkadaşlarımıza kolaylıklar dileriz.”