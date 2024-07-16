Temmuz ayının en sıcak günleri yaşanırken zorlu yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları vatandaşların yardımını bekliyor.

Yüksek sıcaklıklar ve susuzlukla boğuşan sokak hayvanları, sokaklarda barınaklardan çok daha acımasız bir ortamla karşı karşıya kalırken Yozgatlı vatandaşlardan uzanan yardım elini bekliyor.

Sıcak havaların sokak hayvanlarına yaşattığı zorlu dönemlerde sokak hayvanları gönüllüleri, “Unutmayalım ki onlarda bir can. Onlara yardım eli uzatmak insanlık görevimizdir. Bir kap ve su onların zorlu yaşamlarına destek olur” şeklinde konuştu.

“UNUTMAYIN!”

Sokakta ve özellikle de sıcak havalarda, çok zor şartlar altında yaşayamaya çalışan kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve hatta kalp krizi bile geçirebileceklerinin altını çizen gönüllüler, “Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere ‘bir kap buzlu su’ koymayı unutmayın. Su kaplarını gölge alanlara yerleştirebilirsiniz” dedi.

“YARDIM ELİ UZATMALIYIZ”

Sokak hayvanları gönüllüleri, “Ev ve işyerlerimizin önüne, parklara ve sokaklara bırakacağımız bir kap su ve mama, açlık ve susuzlukla mücadele eden hayvanlara büyük destek olacaktır. Bu mücadelede yerel yönetimlerin de daha duyarlı olması gerekmektedir. Sokak hayvanlarını esas alarak, güvenli barınma alanları, geçici bakım evleri oluşturulmalı ve veteriner sağlık hizmetlerine destek sağlanmalıdır. Toplum olarak, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için dayanışma içinde olmalıyız. Bir kap su, bir kap mama, sıcak havalarda barınabilecekleri gölgeli alanlar ve sevgi dolu bir bakım, hayatta kalma sürelerini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

“KUŞLARI UNUTMAYIN”

Sıcak havalarda kuşların da su sıkıntısı çektiğini dile getiren gönüllüler, “Kedi ve köpekler için koyduğunuz su kapları kuşlar için uygun olmayabilir. Kuşlara su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kaplar tercih edilmeli. Su kapları balkona yerleştirildiğinde kuşlar hem su içebilecek hem de duş alabilecektir” dedi.

“SUYU METAL KABA KOYMAYIN”

Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşer, hatta kalp krizi bile geçirebilirler. Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere ‘bir kap su’ koyun.

Ancak suyu metal kaba koymamak gerekir. Metal kap daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına neden olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilir. Su dolu kapları da gölge alanlara yerleştirebilir.