Gerçek adı Beratcan Gökdemir olan Can Dalton, Daltonlar çetesinin bir üyesiydi ve çeşitli suç faaliyetlerinde yer aldığı bilinmektedir. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç toplama gibi alanlarda aktif rol oynamıştır.

Can Dalton'un hayatı, ölümü ve çeteyle ilişkisi kamuoyunda merak konusu olmuştur. 1997 yılında doğan Can Dalton, çete lideri Barış Boyun'un emirlerine uygun olarak faaliyet gösteren genç bir çete üyesiydi. Daltonlar çetesi, Batman'da suç örgütleri arasında bilinen bir yapıya sahipti ve şehirde çeşitli suç faaliyetlerinde bulunmaktaydı.

Dalton'un ölümü, 2023 yılının Aralık ayında Batman'da gerçekleşen silahlı bir çatışma sonucunda meydana gelmiştir. Bu olay, Daltonlar çetesi ile başka bir suç örgütü arasında yaşanan bir çatışma sonucu gerçekleşmiştir. Can Dalton'un ölümü, Batman'da büyük bir etki yaratmış ve şehirdeki suç örgütleri arasında gerilimi artırmıştır. Daltonlar çetesi, Can Dalton'un ölümünden sonra da faaliyetlerine devam etmiş ve liderleri Barış Boyun'un yönetimi altında işlerini sürdürmüştür.

Can Dalton'un ölümü ve çetesiyle ilgili olarak detaylı soruşturmalar devam etmektedir. Yerel yetkililer ve güvenlik güçleri, bu olayın ardındaki nedenleri ve suç örgütleri arasındaki ilişkileri incelemektedir. Daltonlar çetesi, Batman'da uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama ve silah kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerine devam etmektedir ve şehirdeki güvenlik endişelerini artırmaktadır.

Can Dalton'un ölümü, Batman'daki suç faaliyetlerinin seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak yakından takip edilmektedir.