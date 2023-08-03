TÜİK'e göre temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 9,49, yıllık enflasyonun ise yüzde 47,83 olduğunu, ancak diğer kaynakların enflasyonun daha yüksek olduğunu açıkladıklarına işaret eden Taşkın, çarşıya, pazara, markete giden vatandaş gerçek enflasyonu görüyor, ifadelerini kullandı. Özellikle dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin markete girmeye adeta korktuğunu belirten Taşkın, memurlara verilen temmuz maaş zammı daha cebine girmeden erimişti, bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon oranı da göstermektedir ki memur ve memur emeklilerinin aralık ayını getirebilmeleri çok zor, dedi.

Taşkın, kök maaşa yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memurun zararına olduğunu söyledi. Taşkın, Memurun emekliliğinde bundan yararlanamayacağını, öte yandan memur emeklisine verilmeyen seyyanen zammın emeklinin yaşamını daha da zorlaştırdığına dikkat çekerek, özellikle yükselen enflasyon karşısında memur ve memur emeklisinin aralık ayına kadar dayanamayacağının altını çizdi.

Toplum refahını düşürerek ahlaki yozlaşmaya neden olan enflasyonla etkili ve ciddi bir mücadele yapılmasını ve etkin denetim sağlanmasını istediklerini belirten Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dar ve sabit gelirli memurların maaşları hızla eridiği için faturalara yetişemiyor! Konut (elektrik, kira, su, yakıt), giyim, sağlık, gıda ve ulaşım giderleri artarken maaşlar geriye gidiyor. Yapılması zorunlu aylık harcamalarına yetişemeyen memur ve memur emeklileri hızla yoksullaşırken, enflasyonun geldiği seviye dikkate alınmıyor olacak ki 7’nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine başlayan yetkili Konfederasyon ne yazık ki 30 bin TL maaştan söz ediyor! Temmuz ayı yoksulluk sınırının 37 bin 974 lira olduğu bir dönemde memurların içinde bulunduğu zor koşulları ve ruh halini anlamayan bir sendikal anlayışla karşı karşıyayız. Memurun geçim şartlarının iyileştirilmesi için; vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının yüzde 10-15 arasındaki bir oranda sabitlenmesi, aylık enflasyon oranının her ay maaşla birlikte verilmesi, 8 bin 77 lira seyyanen zammın kök maaşa yansıtılması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılarak tek kalemde maaş verilmesi gereklidir. Bu nedenlerle, memurların ücretlerinin iyileştirilmesi için acilen bir düzenleme yapılmalıdır. Şunun bilinmesi gerekir ki yoksullaştık! Halimizden anlayın” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi