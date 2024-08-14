Hatay milletvekili olan Atalay, Gezi davası kapsamında yargılanan kişiler arasında yer alıyor ve 2018 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor. Peki, Can Atalay kimdir, neden cezaevinde ve hakkında merak edilen diğer detaylar nelerdir?

CAN ATALAY KİMDİR?

24 Mart 1976'da İstanbul'da doğan Can Atalay, 47 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Atalay, kariyerine NTV'nin hukuk departmanında başlamıştır. Ancak, geniş kitleler tarafından tanınması, Ahmet Şık'ın avukatlığını yapmasıyla olmuştur. Şık, Gülen Cemaati'nin kamu kurumlarında gizlice örgütlenmesini araştıran kitabıyla gündeme gelmiş, Atalay ise onun savunmasını üstlenmiştir. Atalay, basın ve ifade özgürlüğü konularındaki eylemleriyle de tanınmaktadır.

CAN ATALAY'IN KARİYERİ

Can Atalay, Sosyal Haklar Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmış ve birçok önemli davada mağdurları savunmuştur. 2014 Soma Faciası ve Ermenek maden kazası gibi olaylarda mağdurları temsil etmiştir. Ayrıca, 2016 Adana öğrenci yurdu yangını ve 2018 Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlığını üstlenmiştir. Havai fişek fabrikası patlamasında da işçi ailelerinin hukuki süreçlerinde rol oynamıştır. Atalay, İstanbul'da Validebağ Korusu'ndaki yapılaşma konularında da mücadelesini sürdürmüştür.

CAN ATALAY NEDEN TUTUKLANDI?

Can Atalay, Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Dayanışması'nın avukatı olarak dikkat çekmiştir. Gezi Davası'nda sanık olarak yargılanan Atalay, beraat kararları almış olmasına rağmen 22 Nisan 2022'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen tahliye edilmemiştir ve cezasının infazı devam etmektedir.

Bu gelişmeler, Atalay'ın hem hukuk camiasında hem de kamuoyunda geniş bir ilgi ve tartışma konusu olmasına neden olmuştur.