Yozgat Çamlık Kahvaltı Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda bir açıklama yapanAK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan; “Bu etkinlikte bir araya gelerek, güçlü bir aidiyet duygusu ve dayanışma içinde hareket etmenin önemini bir kez daha idrak ettik.Yol arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle birlikte, partimizin temel değerleri doğrultusunda daha da güçlenme ve ilerleme yolunda önemli adımlar attık. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Aldığımız kararlar, partimizin ve ülkemizin geleceğine yönelik olumlu etkiler yaratsın. İnşallah, hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Alpaslan Demir