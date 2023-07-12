Okulu ziyaretlerde bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Her yönüyle eğitime hazırlanan okul "Çamlık Anaokulu" ismi verilerek Yozgat’ın kadife köşesi ve ilk milli parkı olan Çamlığın ismi yaşatılacağını söyledi.

Yazıcı yaptığı açıklamada; “Yozgat merkezinde yeni anaokulumuzun yapımının tamamlanmasını takiben tüm donatım malzemeleri Bakanlığımızdan gönderilen ödenekle temin edilerek tefrişatı yapıldı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başında eğitime başlanacak olan okulumuzun ilimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diler, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir