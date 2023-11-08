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"Çamlıca Gazoz Kimin? Çamlıca Gazoz Türk malı mı? Çamlıca Gazoz İsrail malı mı?" Vatandaşlar arasında merak edilen bu soruların cevabı haberimizde derledik. İşte haberin detayları…

Çamlıca Gazoz, Türkiye'nin bir gazlı ve alkolsüz içecek markasıdır. İlk olarak Ekrem ve Nazif Erkli tarafından kurulan Çamlıca Alkolsüz İçecek Sanayi şirketi tarafından üretildi.

Ancak Adapazarı'ndaki depremin neden olduğu fabrika zararı ve ekonomik sıkıntılar, şirketi Ülker Gıda'ya satmalarına neden oldu. Ülker, 2003 yılında Cola Turka markasıyla gazlı içecek pazarına giriş yaptı, ancak Çamlıca'yı ana odak noktası dışında tuttu.

2015 yılında ise Cola Turka, Saka ve Çamlıca gibi markalar, Japon DyDo DRINCO'ya satıldı.