İhale, 6 Ekim 2025 tarihinde Sivas’ta yapılacak.

İhale 4 Yıllık Süreyi Kapsıyor

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Tokat ve Yozgat illerinde yer alan kampüs alanlarındaki konukevlerinin işletilmesi için hizmet alımı yapacak. İhale, ÇEDAŞ-2025-KONUKEVİ-01 numarasıyla 4 yıllık süreyi kapsayacak.

İhale Tarihi ve Yeri

İhale, 06 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 11.30’da ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. Genel Müdürlük adresi şu şekilde açıklandı:

Yeşilyurt Mahallesi, Sultanşehir Bulvarı No:40, Merkez/Sivas.

İhaleye Katılım Şartları

İhaleye katılacak firmalardan, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri, noter tasdikli imza sirküleri veya beyannameleri, kamu ihalelerinden yasaklı olmadıklarına dair belgeler ve teklif edilen bedelin en az yüzde 5’i oranında geçici teminat istenecek.

Ayrıca, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliklerini göstermek amacıyla banka referans mektubu, 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve bağımsız denetim raporlarını sunmaları gerekiyor. SGK prim borcu ve vergi borcu bulunmadığını gösteren belgeler de şart koşuluyor.

İş Deneyimi ve Kalite Belgeleri

Konukevi veya misafirhane işletmeciliği gibi hizmet alımlarında deneyim sahibi olunması şartı aranacak. Son 5 yıl içinde tek sözleşmeye bağlı olarak tamamlanan işin, yıllık teklif bedelinin en az yüzde 50’si oranında iş deneyim belgesi sunulması gerekecek.

İhaleye katılacak firmaların ayrıca ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 ve ISO 45001:2018 standartlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri isteniyor.

Başvuru Süreci

İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname alması zorunlu olacak. Şartname, talep edilmesi halinde elektronik posta, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden teslim edilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla teslim edilebilecek. Posta yoluyla gönderilen tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacak.

Konsorsiyumlara Kapalı

İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek. Ancak iş ortaklığı ve konsorsiyumlar üzerinden teklif verilemeyecek.