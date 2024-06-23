Yozgat’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun olarak doğalgaz kaçağı ve gaz kokusu ihbarları geliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun olarak doğalgaz kaçağı ve gaz kokusu ihbarları geldiğini söyleyen Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlar uyarıldı.

Gelen ihbarlar üzerine Sürmeli Gaz şirketinden alınan bilgiye göre il merkezinde 8 saat sürecek kontrollü doğalgaz bakım ve onarımı yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, “Değerli Yozgatlı hemşerilerimiz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun olarak yapılan doğalgaz kaçağı ve gaz kokusu ihbarları üzerine, Sürmeli Gaz şirketinden alınan bilgiye göre il merkezinde 8 saat sürecek kontrollü doğalgaz bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu süreçte, ikametlerinde gaz kokusu alan vatandaşlarımızın evlerini havalandırmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.