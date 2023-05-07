İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, Sarıkaya Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve birçok amaca yönelik olarak inşa edilen caminin müştemilatında bayan-erkek namazgâh bölümlerine ek olarak çok amaçlı büyük bir salon, özellikle gençlere hitap edecek okuma salonu mekânlar bulunması planlandığını söyledi.

Müftü Elveren, Taş, işçiliği, elektrik, sıva, kubbe işlemlerle ilgili görüşmeler devam etmekte olup bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak istedik. Kısa bir zaman içerisinde tamamlanması tasarlanan camimizle ilgili haberleri Sarıkaya Müftülüğünün sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir