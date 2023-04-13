Tarihi Şeyh Yakup Merkez Cami’sinde Ramazan Bayramı öncesinde bakımlar tamamlanıyor.

Hayırsever bir vatandaş tarafından verilen halılar Camiye yerleştirilirken Şeyh Yakup Türbesi etrafında da çalışmalar yürütülüyor.

“BAYRAM NAMAZINA YETİŞTİRİLECEK”

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ünal açıklamasında, “Hayırsever vatandaşımızın Ankara’dan verdiği halılarımız Şeyh Yakup Camimize geldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün gelen halıları yerleştirdik. Kesimini titizlikle yapıldı. Belediye personellerimiz tarafından yapılan kesimden sonra belediyemiz kamyonu ile overlokları yapılmak üzere overlokçuya gönderildi. İnşallah bayram namazına yetiştirilecek” dedi.

Türbe etrafındaki çalışmalardan da bahseden Ünal, “Bakımsız ve virane olan cenaze namazlarımızın kılındığı musalla alanında ve Şeyh Yakup Türbesi çevre düzenleme, peyzaj işleri alan genişletme, kilit parke dekoratif duvarları ve demir korkulukları sil baştan değişime uğradı. Mevla’m devletimize güç kuvvet versin rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir