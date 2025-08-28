Amasya’da cami kubbesinde tadilat yapan şahıs, dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu hayatını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy’de caminin tadilatı için kubbeye çıkan Ahmet Afan (57), dengesini yitirerek 20 metre yükseklikten yere düştü.

Kayseri’den geldiği bilinen Afan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Cenaze, yapılan incelemeden sonra Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.