Enerji fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde evde kullandığımız beyaz eşyaları doğru ayarlamak faturaları doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, özellikle çamaşır makinesi ayarlarının verimli kullanılmasının hem enerji tasarrufu sağladığını hem de cihazların ömrünü uzattığını söylüyor.

Fazla Doldurmayın

Çamaşır makinelerinde en sık yapılan hataların başında tamburu ya çok doldurmak ya da çok az doldurmak geliyor.

Tambur tamamen sıkıştığında makine daha fazla enerji harcıyor, yarı boş çalıştırıldığında ise su ve elektrik israfı oluyor.

Uzmanlar, en ideal dolum seviyesinin tamburun dörtte üçü kadar olması gerektiğini vurguluyor.

Böylece çamaşırlar rahatça hareket ediyor, hem temizleme performansı artıyor hem de enerji tüketimi azalıyor.

İşte O Modlar

Enerji uzmanları, çamaşır makinesinde eko mod ve düşük sıcaklık ayarlarının tercih edilmesini öneriyor.

Eko programlar daha uzun sürse de düşük sıcaklık ve optimize edilmiş döngüler sayesinde enerji kullanımını ciddi oranda azaltıyor.

Hafif kirli çamaşırlar için düşük ısıda yıkama hem çamaşırların ömrünü uzatıyor hem de faturaları düşürüyor.

Bakım İhmal Gelmesin

Çamaşır makinenizin enerji verimliliğini koruması için düzenli bakım şart.

Filtrelerin her 6–8 haftada bir temizlenmesi, deterjan birikintilerinin giderilmesi ve tamburun boş çalıştırılarak temizlenmesi hem makinenin ömrünü uzatıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.