33 yaşındaki Neriman Şimşek, evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan üzücü bir olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu. Alınan bilgiye göre, Neriman Şimşek (33), öğleden sonra evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek 5’inci kattan zemine düştü.

Olay, Yeni Mahalle 22 Sokak’ta saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. 5 katlı apartmanın 5’inci katında oturan Neriman Şimşek, iddiaya göre, çamaşır asmak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Şimşek, metrelerce yükseklikten zemine düştü.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neriman Şimşek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Evli, 1 çocuk annesi Neriman Şimşek’in cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.